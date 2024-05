Richard a Johanna Herdanovi žili společně v bytě jen pět let. Od své svatby v roce 1933 do roku 1938, kdy odešli do jižní Afriky. To jim zřejmě zachránilo život. V roce 1940 totiž celý dům zabavili nacisté, všechny příbuzné poslali do koncentračního tábora, kde zemřeli.



Přijeli až děti

Manželé se už do Československa nikdy nevrátili. „Až v roce 1993 navštívili Českou republiku jejich děti Leo a Felicitas. Byli velmi překvapeni, že je zachován byt i nábytek,“ řekl mluvčí Brno-střed Michal Šťastný.

Nyní po dalších 30 letech se město pustilo do zrestaurování bytu i nábytku. „Jde o historicky cenný nábytek. Pod vedením zkušeného restaurátora Radka Ryšánka ho restauruje 20 studentů Vyšší odborné školy restaurátorské,“ upřesnil Šťastný.



Reprezentativní prostory

Při restaurátorském průzkumu studenti zjistili, že byly při výrobě použity dýhy z exotických a vzácných dřev. „Šlo například o gabon, mahagon, finskou břízu, francouzský ořech a podobně. Jako povrchová úprava byla na všech dřevěných površích použita šelaková politura,“ upřesnil mluvčí Brno-střed.

Po dokončení díla hodlá Brno byt i jeho mobiliář zpřístupnit veřejnosti. „Prostor bude sloužit k reprezentativním účelům. Máme v plánu, že po rekonstrukci bytu a obnově interiéru se zde budou konat různé kulturní či slavnostní akce, významná setkání nebo prohlídky pro veřejnost,“ nastínil starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (54, ODS).

