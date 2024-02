Úřady v případě zbourané neorenesanční vila z 19. století v brněnské ulici Hlinky podle zjištění veřejného ochránce práv Stanislava Křečka dostatečně nespolupracovaly na její ochraně a záchraně. Přijaly ale opatření uložená ombudsmanem, aby se to neopakovalo.

Její majitel, společnost Horizon Consulting II, ji nechal zbořit během velikonočních svátků v roce 2022. Paradoxně jen o týden dřív objekt zařadilo ministerstvo kultury na seznam památek. Než stačil úřední dopis všem účastníkům dorazit, zakously se do cenného kousku architektury bagry.

Rok bez dozoru

Podle ombudsmana už dříve, v době, kdy ministerstvo kultury jednalo o jejím zapsání na seznam památek, majitel odstranil štukovou výzdobu i střechu a zboural historickou verandu.

Stavební úřad městské části majiteli ale postupné rozebírání podle ombudsmana nevytkl. Naopak zhodnotil práce na vile jako udržovací a postačilo mu jejich oznámení.

„Přestože stavební úřad měl indicie, že chce stavebník historicky cenný dům zbourat, ponechal vilu téměř rok bez jakéhokoliv dozoru," uvedl Křeček.

Stavební úřad poučil úředníky

Stavební úřad městské části Brno-střed nyní podle Křečka sdělil, že v duchu opatření navržených ombudsmanem bude napříště ministerstvo kultury vždy informovat o všech zamýšlených zásazích do staveb, u kterých je v procesu řízení o jejich prohlášení za kulturní památku.

Zároveň vedení úřadu poučilo úředníky, jaké práce mohou považovat za udržovací a stačí je pouze oznámit, a na jaké zásahy potřebuje stavebník povolení.

délka: 00:44.10 Video Video se připravuje ... Bagry přes Velikonoce zdemolovaly v Brně chráněnou památku. Kristina Ketmanová

Podobně stavební odbor magistrátu ombudsmanovi oznámil, že bude důsledný při dohledu nad postupy podřízených úřadů. Nemělo by se tedy pode Křečka už opakovat to, co se stalo v případě vily v ulici Hlinky.

Institut předběžné ochrany staveb

„Potěšující je informace ministra kultury, že bude s ministerstvem pro místní rozvoj jednat o pravidlech takzvaného institutu předběžné ochrany staveb. Jde o zvláštní režim u historicky cenných staveb, u kterých teprve běží proces jejich prohlášení za kulturní památku," uvedl ombudsman.

Reakce úřadů podle Křečka ukazují, že se v šetření povedlo dosáhnout zamýšleného cíle. „Od začátku bylo jasné, že zbouraná vila a s ní spojený kus historie jsou už nenávratně pryč. Pokud ale i na základě našeho šetření teď budou úřady lépe spolupracovat a postupovat věcně správně, mohou tak pomoci zabránit poškození nebo úplnému zmizení dalších hodnotných staveb," uzavřel Křeček.