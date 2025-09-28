S odvážným návrhem přišel student Kryštof Kestl, když nástupiště zastávky Moravské náměstí zapustil do hloubky 27 metrů pod úroveň terénu. Stropní konstrukci stanice seskládal z trojúhelníkových segmentů, které tvoří rozsáhlou klenbu. 

„Téma podzemní dráhy bylo pro všechny velkou výzvou,“ řekl architekt Michal Palaščák, který na studentské výtvory dohlížel.

Brno otevírá své „metro": Tramvaje v něm budou uhánět padesátkou

Brno v pátek představilo nový tunel na Žabovřeské.

Anna Kratochvílová se zase popasovala se stanicí Novoměstská ve čtvrti Řečkovice, kde se setkává sídliště a příroda s oblíbeným Zamilovaným hájkem. Každá zastávka je představena formou výkresu, vizualizace a také modelu.

„Skvělé, teď už jen peníze a postavit,“ připsal jeden z návštěvníků výstavy studentských modelů. Ta je k vidění v přízemí Kanceláře hlavního architekta Brna do 7. října.

Neskutečný hazard v Brně: Dívky jely na spřáhle tramvaje, video už má policie

Neskutečný hazard v Brně: Dívky jely na spřáhle tramvaje, video už má policie

Padesát let plánů bez výsledku

První plány podzemní dráhy v Brně jsou staré přes 50 let. Z projektu rychlých tramvají zbyly jen dílčí úseky do Bystrce, Líšně, Starého Lískovce či Modřic. Podzemní trasy v centrální části nevznikly vůbec. Kdy by se mohlo metro stavět, netuší ani odborníci.

Pro Brno je klíčová přestavba železničního uzlu včetně nového hlavního nádraží, která je v plánu v letech 2028 až 2035.

Tramvajáci Katka a Marek z Brna: Ze světové soutěže vezou 6. místo

Řidiči tramvají Katka Hájková a Marek Blecha z Dopravního podniku města Brna obsadili šesté místo na World Tramdriver Championship.

Vtipy a recese

Brněnskému metru, které zůstává nadále jen ve fázi úvah, vzdali holt i recesisté. V Pekařské ulici vznikl v roce 2015 Metro klub, jehož výzdoba odkazovala na vytoužený projekt. Provozovatelům prý prostor připadal jako zastávka metra a tak ho náležitě vyzdobili.

Ze Šternberku, kde se opravoval kulturní dům, dokonce přivezli skleněné obklady stěn, které vypadaly jako v pražském metru na trase A. Nechyběly napodobeniny průmyslových kamer či přístroj na štípání jízdenek, Scházel už jen hvízdot brzdících souprav.

Brno oprášilo starý nápad: Plánuje postavit metro!

Brno oprášilo starý nápad: Plánuje postavit metro!

Kousek metra

Máme alespoň kousek metra, tvrdí cestující mezi tramvajovými zastávkami Osová, Západní brána a Fakultní nemocnice Brno. Tunel dlouhý 612 metrů otevřel dopravní podnik v roce 2022. Práce trvaly tři roky, přišly město na 1,4 miliardy korun.

VIDEO: Tramvajový tunel k Fakultní nemocnici Brno

Video
Video se připravuje ...

Tímto tunelem budou jezdit v Brně tramvaje k FN Brno. DPMB

Fotogalerie
12 fotografií
Takto ztvárnila zastávku Novoměstská v Brně-Řečkovicích studentka VUT Brno Anna Kratochvílová.
Takto ztvárnila zastávku Novoměstská v Brně-Řečkovicích studentka VUT Brno Anna Kratochvílová.
Autor: Zdeněk MAtyáš, FA VUT Brno