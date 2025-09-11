„Vytvoříme moderní prostory pro přípravu sterilních i nesterilních léčiv, včetně cytostatických, biologických a genových terapií. Využijeme přitom robotizované logistické systémy,“ řekl ředitel FN Brno Ivo Rovný.
Obrovskou výhodou lékárny bude fakt, že v ní budou pracovat nejen hotoví farmakologové, ale i studenti postgraduálního studia Lékařské fakulty MU a vědci z nedalekého univerzitního kampusu. „Bude tak výjimečná nejen v rámci ČR, ale významná i z evropského hlediska,“ upozornil na stejné akci ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.
Lékárna s užitnou plochou téměř pět tisíc m2 vznikne na dohled od centrální budovy nemocnice a napojena bude i na stávající podzemní koridory, které spojují jednotlivé pavilony nemocnice. Celkově má stát 346 milionu a fungovat by měla začít v únoru 2027.
