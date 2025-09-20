Ke srážce došlo v místní části Kývalka. „Šofér osobního automobilu Renault vjel z nezjištěných příčin do protisměru, kde se střetnul s dodávkou Toyota. Muž i přes snahu záchranářů na místě zemřel. V dodávce byli zraněni jak její řidič, tak i spolucestující žena," řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Vůz, který měl na boku nápis autoškola, skončil ve svodidlech, dodávka převrácená na boku.

Děsivá srážka osobáku a dodávky na Hodonínsku: Jeden mrtvý!

Při ranní strážce osobáku a dodávky u Šardic zemřel šofér (†32) osobního vozu.

Vážně zraněný řidič osobního auta (†65) zemřel i přes snahu záchranářů jej oživit. „Středně těžce zraněného pacienta záchranáři převezli do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, druhého lehce zraněného do Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích,“ dodala mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Senioři na elektrokoloběžkách

Od pondělí přišlo o život na jihomoravských silních už pět osob. U Jiříkovic na Brněnsku v pondělí zemřel zrhuba osmdesátiletý muž, ve středu pak v Letovicích senior (†90), oba jeli na elektrokoloběžkách a srazilo je auto.

V úterý se u Pohořelic na Brněnsku střetl osobní vůz s dodávkou, řidič osobáku nepřežil. Ve čtvrtek také při nehodě osobního auta s dodávkou zemřel muž za volantem osobáku na silnici spojující Šardice a Svatobořice-Mistřín na Hodonínsku. Podle všeho riskantně předjížděl v nepřehledné zatáčce.

