V konkurenci dalších 24 dvojic z celého světa předvedli nádherný výkon. Popasovat se museli s disciplínami jako je rychlost jízdy, profil vozidla či přesnost couvání. Další úkoly už byly sázka do loterie. Například curling nebo bowling, při kterém se nárazem do balónu pokoušeli srazit co nejvíce kuželek.
Záludná jízda s miskou vody
„Jízda s miskou plnou vody, to byl adrenalin,“ usmívala se Katka, která je profesionálkou už deset let. Marek „kroutí" u dopravního podniku 19 rok. „Atmosféra na mistrovství byla naprosto úžasná, moc jsme si to užili,“ shodli se oba.
Katka s Markem si přitom účast ve Vídni museli poctivě vybojovat v domácí červnové kvalifikaci. V ní Katka zvítězila, Marek skončil druhý.
„Skončit šestí mezi dvěma desítkami týmů z různých koutů světa je pro nás velký úspěch,“ neskrýval spokojenost generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.
Na trati u vídeňské radnice excelovali domácí řidiči, kteří využili domácího prostředí. Na druhém místě se umístilo Polsko, na třetím Norsko. Účastnili se i tramvajáci z Číny nebo Austrálie.
VIDEO: Trénink na MS tramvajáků
Ludmila a Honza z brněnského dopravního podniku trénují na MS v Lipsku Zdeněk Matyáš
Ludmila a Honza z brněnského dopravního podniku trénují na MS v Lipsku Zdeněk Matyáš