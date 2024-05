Jídlo a pití ve vozech, hlasité telefonování, které obtěžuje ostatní, dobíhání na poslední chvíli, opilecké výstupy. To vše je každodenní realita, na kterou nová kampaň míří.

„Komiksy přináší dvanáct příběhů a témat, která řešíme nejčastěji. Chceme, aby se cestující v MHD cítili jako doma, ale zároveň je prosíme, aby se také tak chovali,“ vysvětlil, generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

S kampaní #jakodoma se cestující mohou setkat ve vozech MHD, kde jsou umístěny letáky ve fabionech, v LCD monitorech, na sociálních sítích DPMB nebo v časopisu Šalina. „Témata jsme volili nejen na základě zpětné vazby od cestujících, ale také zkušenosti řidičů. Kampaň podpoříme nasazením našich preventistů, kteří budou ve vozech na nevhodné chování cestující upozorňovat,“ dodal Havránek.

Video Video se připravuje ... Ve vozech MHD v Brně promítají varovné video z nehod

Zabrala i akce Stoupni a jeď

Loni zaujala také akce Stoupni a jeď, kdy preventisté vlídně vyzývali mladší cestující, aby pustili sednout starší osoby. „Během týdne provedli kontrolu šesti set vozů a byli svědky 166 případů, kdy tak cestující učinili až po jejich žádosti, nikoli sami od sebe,“ uvedl Vít Prýgl, vedoucí tarifního odboru dopravního podniku.

Podnik tehdy akci podpořil i dvoutýdenním hlášením ve vozech. „Je to problém dnešní doby, kdy jsme všichni zahledění do telefonů a méně vnímáme, co se děje kolem nás. Snadno nám pak unikne, že vedle nás v MHD stojí starší člověk, který by si potřeboval sednout,“ vysvětlil Prýgl.

Věčný problém dobíhání...

Komiks zachytil mimo jiné i dobíhání spojů na poslední chvíli. Podle přepravních podmínek musí být cestující připraveni na zastávce a řidič nemá povinnost čekat. Dobíhající tak zdržuje dopravu a mnohdy ohrožuje své zdraví.

„Lidé například běží přes silnici na červenou, vbíhají do tramvajové trati bez rozhlédnutí, dělají to i rodiče s dětmi nebo senioři. Je čas veřejnost učit, že se nedobíhá a je bezpečnější počkat na další spoj, vždyť jede za pár minut,“ dodal Havránek.