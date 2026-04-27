Instinkt mláďat velí zůstat nehybně ležet a nevydat ani hlásku. Spoléhají na to, že si jich nikdo nevšimne. „Jenže právě v období senoseče se tato přirozená obrana mění v obrovské riziko. Moderní zemědělská technika je rychlá a výkonná a lidské oko z kabiny traktoru nedokáže v hustém porostu zahlédnout život ukrytý jen pár centimetrů pod ním,“ zdůraznila prezidentka sdružení Veronika Majerová.
Minulou sezonu dobrovolníci na Brněnsku vyjížděli do terénu třicetkrát. Na zhruba tisíci hektarech luk od května do konce června ve spolupráci se zemědělci a myslivci zachránili téměř 150 srnčat, malých zajíců i ptačích snůšek ukrytých na zemi.
Čas na záchranu 48 hodin předem
Zemědělci musí ze zákona sečení myslivcům nahlásit 48 hodin předem. Ti pak mají zabránit tomu, aby zvířata nepřišla k újmě. Spolupráce s dobrovolníky je na vzestupu, přesto nelze ztrátám zabránit. Stěžejní se stává práce operátorů dronů s termovizí. To je i účelem sbírky na Donio.cz, kterou sdružení SOS Brněnsko vyhlásilo.
„Abychom mohli zachránit co nejvíce životů, potřebujeme moderní technologii, která umí to, co lidské oko ani lovecký pes nedokáže,“ uvedla Majerová. Sbírka pokryje nákup dronu s termokamerou a jeho pojištění, baterie, dobíjecí stanice, přenosné látkové přepravky, odchytové pomůcky a vysílačky.
„Dron s termokamerou a doplňkovým vybavením není luxus. Je to nástroj, který může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí,“ podtrhla Majerová.
Co dělat při nálezu mláděte
Pokud nehrozí srnčeti nebezpečí, není vyhublé či promrzlé, k mláděti se nepřibližujte a v žádném případě na něj nesahejte. Matka se nejspíš skrývá v ústraní a čeká právě na váš odchod. Manipulace s mládětem by naopak mohla vést k tomu, že se matka mláděte zřekne.
S volně žijící zvěří smí manipulovat pouze myslivec nebo osoba jím k tomu pověřená. V případě, že srnčeti hrozí ohrožení, nesahejte na něj holýma rukama. Přenášejte ho ideálně v rukavicích a s kusem trávy. Mláďata musí zůstat po vypuštění poblíž místa, kde leželo.
Strážníci v Židlochochovicích zachránili z ledové vody psa, který do ní spadl. (únor 2026) Městská policie Židlochovice
Strážníci v Židlochochovicích zachránili z ledové vody psa, který do ní spadl. (únor 2026) Městská policie Židlochovice