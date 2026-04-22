Sbírka na nemocnou dívenku, nebo podvod? Chybí základní údaje, lidé i tak poslali miliony
Na facebooku se v posledních dnech objevila dnes již smazaná stránka Nevzdávejme to s Karolínkou. Ta popisovala smutný příběh dívky, která trpí vážným onkologickým onemocněním. Součástí byla i sbírka, kam mohli lidé posílat finanční pomoc. Jenže v popisu sbírky nebyly žádné dostatečné informace, dokonce ani celé jméno dívky. Redaktoři Radiožurnálu odhalili pravděpodobný podvod... Lidé tam před zablokováním poslali skoro 12 milionů!
Stránka sbírky byla plná fotek malé Karolínky s holou hlavou a slzami v očích. Na nemocničním lůžku ležela s hadičkou vedoucí z ruky. Příspěvky sbírky se v poslední době Čechům zobrazovaly jako propagované. V popisku sbírky organizátoři uváděli, že dívka potřebuje peníze na cestu do nemocnice v Bostonu za speciální léčbou. Cílem bylo vybrat 15 milionů korun.
Popisky některých fotek měly být napsané maminkou Karolínky. „Buď silná, moje lásko. Brzy to všechno budeme mít za sebou. Dejte Karolínce šanci!“ psala například podle Radiožurnálu, který o celé věci informoval. Sbírky se celkem zúčastnilo přes deset tisíc lidí a naposílali přibližně 12 milionů korun. Při troše detektivní práce se však ukázalo, že sbírka působí velmi podezřele.
Falešné fotky?
Facebooková stránka odkazovala na webovou platformu, kam mohli lidé přispívat. Jenže kromě základního příběhu se na ní nedaly najít prakticky žádné relevantní informace. Přispěvatelé se tak nemohli dozvědět například ani celé jméno dívenky anebo ve které zemi žije.
Avšak asi největším ukazatelem, že se sbírkou zřejmě není vše úplně v pořádku, byl původ fotek. Pocházejí totiž ze soukromé ukrajinské kliniky Angelholm. Tomu napovídá uniforma nemocnice, kterou má na jedné z fotek s „Karolínkou“ přítomná sestra.
Klinika si je prý problému s fotkami ve falešných sbírkách vědoma. „Klinika byla neoprávněně využívána cizími osobami bez jakéhokoli souhlasu nebo povolení kliniky,“ uvedli její právní zástupci. Natáčení a focení organizovala bývalá zaměstnankyně. Když vyšlo najevo, že se jedná o podvody, o práci přišla.
Podvodná firma
Vodítek, že se jedná o podvod, se na webu dá najít více. Organizátoři například nikde nezmiňují žádné starší projekty ani reference od ověřených dobročinných organizací. Uvedené kontaktní údaje nejsou funkční. Stránky o sbírce pro Karolínku navíc existovaly v několika jazykových mutacích. Překlad byl na první pohled automatický.
Sídlo, na kterém je web registrovaný, také nepůsobí příliš věrohodně. Jedná se totiž o běžný bytový dům v islandském hlavním městě Reykjavík. Fyzická adresa uvedená na webu zase vede do New Yorku. Stejně tak nejde dohledat žádné konkrétní jméno jakéhokoliv představitele.
To jsou podle reportérů Radiožurnálu naprosto typické znaky mezinárodní podvodné sítě. Informace předali policii a profil sbírky facebook zablokoval.
Ale to teplo srdce, když ty prachy posílali... to je to, oč tu běží.