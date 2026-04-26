Lékaři už na pacienta vyčerpali bezpečné dávky ozáření, ale nádor v páteři se jim nijak nedařilo zkrotit. Rozhodli se tedy pro zákrok, jaký ještě nikdy nedělali, a v ČR byl dosud využit jen dvakrát.
Elektrický výboj do nádoru
„Princip funguje tak, že pacient nejprve dostane do žíly, případně přímo do nádoru malou dávku chemoterapie. Následně jsou mu k obratli zavedeny speciální jehly, které vyšlou do nádoru krátké elektrické výboje,“ řekl primář Oddělení radiologie MOÚ Jan Křístek.
Elektrické výboje podle něj dočasně vytvoří v obalu nádorových buněk mikroskopické dírky. „Díky těmto dírkám pronikne lék přímo do nádorové buňky. Jakmile výboje přestanou, dírky se zatáhnou, lék zůstane uvnitř nádoru a zničí ho,“ vysvětlil Křístek.
Nadšení z novinky
Zákrok se podle něj provádí v celkové narkóze. „Lékaři přitom jehly zavádějí velmi precizně, a to pod kontrolou CT, aby se vyhnuli míše a nervům. Intervence trvá krátce a obvykle stačí pouze jedno takové ošetření. Pacient pozná úlevu už za několik týdnů,“ ujistil primář.
Lékaři z MOÚ jsou novou metodou nadšeni. „Je to šetrnější vylepšená chemoterapie, která díky elektřině míří přímo do černého a pomáhá udržet páteř funkční a bez bolesti,“ dodal Křístek s tím, že předpokládá její brzké rozšíření v MOÚ do širší praxe.
