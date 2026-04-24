Ten okamžik by muž nejraději vypudil z mysli. Prožil nejděsivější noční můru. Tam, kde měl ještě před chvílí pravou ruku, mu od lokte zůstal jen zkrvavený pahýl. Upadal do mdlob. Záchranáři mu zastavili krvácení a nejrychlejší možnou cestou ho s i odtrženou částí ruky transportovali do Fakultní nemocnice U svaté Anny (FNUSA) v Brně.
„Povolená doba pro oddělené končetiny je šest až deset hodin. Svalová hmota je totiž velmi citlivá na nedostatek kyslíku. Hrozilo i selhání ledvin,“ upozornil přednosta oddělení Zdeněk Dvořák.
Triceps je pryč
Operační tým pod vedením Jiřího Veselého čekala mravenčí práce. „Pažní tepnu jsme nahradili 20 cm dlouhým žilním štěpem, rekonstruovali jsme žíly a nervy v úrovni paže a podpažní jamky,“ popsal zákrok Veselý.
Chirurgové navíc znovu spojili kosti a našili biceps na předloktí. „Musel být ale odstraněn roztrhaný sval zadní skupiny paže, nazývaný triceps,“ upozornil chirurg. Samotná unikátní operace trvala devět hodin.
Ani poté ještě neměl pacient vyhráno. „Kvůli přihojení vytrhaných tkání byla pooperační péče velmi náročná. Té se ujala skupina fyzioterapeutů. Až poté byl pacient propuštěn domů,“ řekl mluvčí FNUSA Jiří Erlebach.
Ruka se probouzí
Pacienta zastihl Blesk.cz právě na kontrole v nemocnici. „Zatím ruku nedokážu ještě ovládat, cítím ale, jak se postupně probouzí. To je podle lékařů dobré znamení. Přesně v tento vývoj doufali,“ řekl.
Muž si uvědomuje, že rehabilitace bude trvat dlouho. „Je to běh na dlouhou trať. Nejtěžší bude rozhýbat prsty. Když se to podaří, bude vyhráno. Pevně věřím, že to s pomocí lékařů a zdravotních sester dokážu,“ dodal odhodlaně.
Skalp i prsty
V poslední době to nebyla pro plastické chirurgy z FNUSA jediná unikátní operace. „Kromě replantací prstů u malé holčičky a čtyřletého chlapečka se nám také podařilo znovu přišít kompletní skalp hlavy ve dvou kusech po jeho utržení po zachycení vlasů chladicí vrtulí motoru. Pacientka má již všechny vlasy zpět,“ řekl chirurg Zdeněk Dvořák.
Klinika plastické a estetické chirurgie FNUSA funguje od roku 1978, kdy zde byl poprvé v České republice replantován amputovaný prst. Od té doby patří tato nemocnice mezi nejprestižnější ve svém oboru.
VIDEO: Lékaři ve FN Ostrava přišili při osmihodinové operaci amputovaný prst malému chlapci (6).
Lékaři ve FN Ostrava přišili při osmihodinové operaci amputovaný prst malému chlapci (6). FN Ostrava