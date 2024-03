Panna

V průběhy směny budete unavení a jen horko těžko se vám podaří dokončit vše, co je akutní. Nesmíte se dostat do stresu, jinak se vám udělá špatně a začnete chybovat. Neklaďte na sebe vysoké nároky a spokojte se s průměrnými výkony. Jinak to nepůjde.