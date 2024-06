„Je na to potřeba investovat zhruba 326 milionů korun, z toho asi 200 milionů by mohla pokrýt dotace. Původní odhad byl přitom mnohem vyšší, částkou 475 milionů se blížil k půlmiliardě korun,“ řekl radní pro investice Vladimír Šmerda.



Nižší náklady, vyšší bezpečnost

Domov po obnově nabídne lůžka pro 120 klientů, moderní a bezbariérové zázemí a potřebné sociální služby. Díky modernizaci se po otevření výrazně sníží náklady na provoz a zvýší bezpečnost. Počítá se s 86 pokoji, dvoulůžkových bude 34, jednolůžkových 42. Další pokoje budou určeny na speciální péči.



Kraj po tornádu zvažoval, zda je na tom poničená budova staticky tak dobře na to, aby šla opravit, a jestli by nebylo lepší ji zbourat. Kraj následně zvažoval i výstavbu domova se zvláštním režimem v Rohatci, z toho ale sešlo kvůli podmínkám dotace. Znovu se pak vrátila do hry možnost opravy původní budovy S-centra.

„Otevírat bychom chtěli v první polovině roku 2026. Zhotovitel má teď 18 měsíců na dokončení, ale počítáme s tím, že se pak objekt ještě bude muset vybavit.,“ uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Smrtící tornádo