Když letos 24. června jejich hodonínské S-centrum nemilosrdně poničilo tornádo, netušilo 141 tamních seniorů, kam se uchýlí. Patnáct z nich našlo nový domov v Centru služeb pro seniory v Kyjově. Aktuálně jich zde žije deset, a jak zjistil Blesk.cz, už by neměnili.

Několikaminutové běsnění živlu mají všichni stále před sebou. Ani po půl roce nelze děsivý zážitek vytěsnit z hlavy. „Ten první pohled na celkovou spoušť, na to nezapomenu nikdy. Paradoxně náš pokoj byl jeden z mála, který vyvázl bez větší škody,“ vzpomíná paní Marie (89).

Jaroslavu Prčíkovi (74) se prý už hrozivé sny nezdají, i tak ale dokáže přesně popsat, co 24. června večer zažil. „Pokoje, budova, zahrada, kam jsme chodili na procházku, všechno zničené. Bylo to, jako by vypukla válka,“ svěřil se.

Celkem 141 seniorů zůstalo bez střechy nad hlavou. Budova S-centra vypadala jako po ostřelování. Nešla elektřina, střepy ležely na chodbách, na pokojích, v postelích. Hasiči procházeli jednotlivá patra a připravovali obyvatele na evakuaci.

Po přechodném ubytování v hotelu se senioři dostali do různých sociálních zařízení v Jihomoravském kraji. Paní Marie, Jaroslav Prčík a dalších 13 penzistů našlo nový domov v Centru služeb pro seniory v Kyjově.

délka: 05:45.90 Video Tornádová zkáza domova důchodců v Hodoníně Virtual Visit s.r.o.

Na Štědrý den se mohou těšit na pestré menu, na výběr bude kapr, filé, řízky i smažený sýr. Atmosféru dokreslí trumpetista, který jim zahraje vánoční koledy. Už o dva dny dříve jim navíc náladu zvedla cimbálová muzika.

„Zvykli jsme si, už bych neměnila,“ ubezpečuje Marie. A těší se na dárečky pod stromečkem ve společenské místnosti i návštěvu rodiny.

Ředitelka: Jsou u nás spokojení

„Až překvapivě se vyrovnali se situací, jež je postihla. Rozhodli se jít dál a co nejdříve odsunout nepříjemné vzpomínky. Je vidět, že jsou u nás spokojení. Důkazem je i skutečnost, že u nás chtějí zůstat i nadále. Pouze tři si přáli přesun do Domova v hodonínské Bažantnici, z důvodu bližšího kontaktu se svými příbuznými,“ řekla Blesk.cz ředitelka zařízení Ladislava Brančíková.

Senioři mají k dispozici mj. dílnu pracovní terapie, mohou se věnovat údržbě zahrady, nechybí kroužek vaření, ale i debatní. K dalším aktivitám patří společně cvičení, zpěv, tanec nebo společenské hry.