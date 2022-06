Když loni tornádo udeřilo na hodonínské S-centrum, přišlo 141 jeho klientů v mžiku o domov a střechu nad hlavou. Většina našla azyl v náhradních zařízeních po kraji. Jana Matlovičová (78) zamířila do Kyjova.

Jana dokáže i po roce přesně popsat, co loni 24. června před půl osmou prožila. „Okna v našem pokoji zmizela, postel byla plná střepů. Hodina, dvě, jen ticho. Pak se konečně objevila sestřička. Nikdo netušil, co se stalo,“ říká Jana (78), která se pohybuje s pomocí elektrického vozíku.

Vzpomíná na evakuaci do hotelu i telefonát s dětmi. „Syn mě ujistil, že jsou všichni v pořádku. Dcera žije v Americe, tam o přírodních katastrofách a tornádech vědí své. Ale když to člověk prožije na vlastní kůži tady, je to docela ironie,“ kroutí penzistka hlavou.

V Kyjově není sama, nový domov v Centru služeb pro seniory tady našlo dalších osm obyvatel zničenho S-centra. „Vstřícný personál, spousta aktivit, pohoda,“ ubezpečuje rok po děsivém zážitku Jana.

Tvrdí, že dnes už spí klidně. „Vyrovnala jsem se s tím. Jen mě mrzí, že jsem přišla o zlatý řetízek se symbolem rakem od dcery. Po té spoušti se nenašel."

Žit, ne přežívat

V Kyjově se cítí spokojená, už by se nestěhovala. „Vozíkem si zajedu do centra města, užívám si zdejší zahradu. Máme kroužky, spoustu zábavy, dokonce salón krásy s kadeřnicí. Žijeme dál, není důvod se trápit tím, co bylo,“ míní seniorka.

délka: 05:45.90 Video Video se připravuje ... Tornádová zkáza domova důchodců v Hodoníně. Virtual Visit s.r.o.

„Za spokojeností jejich i všech ostatních našich uživatelů stojí kvalitní péče o tělo i ducha každého z nich. Nápaditý a kreativní personál vymýšlí a nabízí uživatelům nejrůznější aktivity. Nechybí ani návštěvy šestiletého valacha Apače z Hipocentra v Koryčanech,“ prozradila ředitelka zařízení Ladislava Brančíková.

Nový domov bude v Rohatci

Budovu zdevastovaného S-centra se Jihomoravský kraj rozhodl neopravovat, jedná o jeho odprodeji Hodonínu. V plánu je krajský domov pro 128 klientů v nedalekém Rohatci s dostavbou v polovině roku 2026. Dvoupodlažní budova se dvěma křídly nabídne moderní typ bydlení.

„Naši odborníci doporučili zřídit úplně nové zařízení, které bude odpovídat legislativním požadavkům na domov se zvláštním režimem,“ tvrdí hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Smrtící tornádo se přehnalo Břeclavskem a Hodonínskem večer ve čtvrtek 24. června 2021. Zdevastovalo Moravskou Novou Ves, Hrušky, Mikulčice, Lužice, odloučenou část Hodonína Pánov a částečně i Hodonín.

Asi 200 domů bylo zcela zničeno a přes 1 200 poškozeno. Bezprostředně po tornádu zemřelo šest lidí, další později na následky zranění. Ošetřeno bylo několik set lidí.