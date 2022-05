Z pohledu TI mohlo dojít ke spáchání trestných činů krádeže, zpronevěry či poškození cizí věci. „Nejen samotný průběh bezprostředního odklízení škod se jeví jako problematický. Zásadní pochybnosti vzbuzuje i přístup zřizovatele Jihomoravského kraje a především ředitele S – centra Václava Polácha,“ uvedla organizace.

Svědci odklízení škod podle oznamovatele totiž popisují: „Cílené ničení vybavení S – centra ve velkém rozsahu, přestože to vůbec nebylo nutné. Vedení S – centra ale neustále mluví o zkáze a totální devastaci. Nic nenasvědčuje tomu, že by byla situace tak vážná a budova by musela jít k zemi," uvádí organizace Transparency International.

Kraj se ředitele zastává

Krajský úřad ještě trestní podání neobdržel. Pochybení ředitele Poláka nicméně odmítl. „Snažil se naopak převézt do depozitářů co nejvíce vnitřního vybavení. To však bylo vesměs z levného stavebnicového nábytku a cestou se, úplně promáčené, rozpadalo na kusy,“ přiblížila mluvčí hejtmanství Alena Knotková.

Podle TI je zásadní otázka prověření odpovědnosti za nakládání se stamilionovou veřejnou budovou, „O jejíž osud kraj z nepochopitelných důvodů zcela ztratil zájem,“ uvádí TI.

Krádeže a rabování?

TI se domnívá, že podle svědků krátce po katastrofě, ale i v pozdějších měsících, docházelo k otevřenému rabování, cílenému poškozování a krádežím vybavení a zařízení budovy.

„Působí to, jakoby si všichni řekli, že cokoliv v poničené oblasti je odepsané, a tudíž je i volně k dispozici. Na toto se rozhodně musí podívat orgány činné v trestním řízení,“ vysvětlil právník TI Jan Dupák.

Koupí ruinu město Hodonín?

Jihomoravský kraj odhadl náklady na opravu S – centra na 400 mil. Kč. Budova není v provozu. Přibližně 150 seniorů bylo přesunuto do okolních zařízení a téměř 100 zaměstnanců dostalo vloni výpověď. Krajský úřad pro Blesk.cz naznačil, že by rád budovu prodal městu Hodonín.

„Jednáme o tom. Pro město je to velká investice, proto nebudeme poskytovat informace o průběhu tohoto jednání. Chceme, aby objekt zůstal ve veřejné sféře a ne v rukou developerů,“ zdůraznila mluvčí krajského úřadu. V červnu také kraj spustí své vlastní vyšetřování událostí po tornádu.

Kraj chce stavět nové centrum v Rohatci

Rada Jihomoravského kraje plánuje postavit nový domov pro seniory v Rohatci, který by měl výpadek služeb hodonínského S – centra nahradit. Cenu odhaduje na více než 460 milionů Kč.

Hodonínské S-centrum údajně zastaralo a nenaplňuje už standardy potřebné pro domov se zvláštním režimem a péčí, na něž se během času díky stárnutí obyvatel jeho status proměnil.