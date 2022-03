Rak

Milí Raci, nebojte se větších výzev. I když to vypadá s chováním šéfa všelijak, on se uklidní. Pro všechny případy se držte tvrdé práce a pomalu mu ukazujte, že to s ní myslíte vážně. Doma si udělejte s partnerem pohodu a uvolněte se v horké vaně.