Brno má tak trochu proti své vůli novou turistickou atrakci. Nechalo postavit přes most v Merhautově ulici v části Lesná nové tramvajové koleje. Na tom by nebylo nic tak mimořádného, pokud by neměřily jen pár desítek metrů. Jejich využití v budoucnu je navíc velmi nepravděpodobné.

Měl to být velký megalomanský projekt za 800 milionů korun, v dnešních cenách spíš už miliarda korun. Brno chtělo prodloužit tramvajovou trasu ze Štefánikovy čtvrti na Halasovo náměstí. Jenže, radnice narazila na odpor místních.



Tramvaj nechceme, stačí trolejbus

„Říkáme ne prodloužení tramvajové linky na Lesnou. Není to přínosem pro severní část Lesné, tramvaj bude opět jen zajíždět do Čertovy rokle. Stačí protáhnout trolejbus, který končí na Kohoutové, je to levnější řešení a větší přínos! Lidé by se dostali bez přestupu do centra,“ napsal organizátor petice Petr Vašíček a místní mu dali za pravdu.

Když stejné řešení městu vybrala i studie dopravní obslužnosti, Brno nákladnou přestavbu odpískalo. Ne tak ovšem dopravní podnik, který se myšlenky nevzdává. Přes most nechal koleje postavit.



Stavět až za 15 let

„Budeme v přípravě pokračovat, první fází je přestavba mostu přes železniční trať a pak uvidíme. Pokud získá projekt politickou podporu, očekávám, že stavět začneme nejdříve za patnáct až dvacet let,“ vysvětlil ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.