Kuriózní kousek se podařil silničářům v Brně. Přestože tam v sobotu ráno začali bourat důležitý most na D1, nijak na dálnici neomezili dopravu. Plně jim stačila polovina dosavadní dálnice, kde ponechali dva pruhy v každém směru. Nový most má být na místě v září.

„Demolici jednoho ze dvou nejdůležitějších mostů mezi 194. a 196. km D1 ve směru na Prahu jsme začali v sedm ráno. Hotovo bude nejpozději v neděli v 19 hodin, teda za 36 hodin. Budeme pracovat nonstop,“ zdůraznil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.



délka: 00:56.57 Video Video se připravuje ... Silničáři demolují důležitý most na D1 v Brně. Hynek Zdeněk

Uzavřena byla pouze méně využívaná silnice přímo pod mostem spojující dvě městské brněnské části.upřesnil hlavní stavbyvedoucí Jan Dokoupil.