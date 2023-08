„Jeli jsme ze Slovenska a před Brnem jsme se zasekli na více než dvě a půl hodiny. Bylo to opravdu strašné. Taková beznaděj, když nevíte, jak dlouho to bude trvat. Domů jsme tak místo po šesti hodinách dorazili skoro po devíti,“ řekla Ivana Procházková, která Brnem projížděla do Prahy.



Sjet z dálnice? Nesmysl!

Silničáři si problém uvědomují, ale dělat se s ním nic nedá. „V místě mezi 194. a 196. km dálnice D1 se kolony vytvářely velmi často i bez jakéhokoliv dopravního omezení. Nyní je to ještě větší problém. Rozšíření na šest dálničních pruhů je zde skutečně nezbytné,“ přiznal ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Silničáři přesto řidičům neradí sjíždět z dálnice. Brno je totiž rozkopáno tak, že to budí až dojem, že se v něm buduje metro. Řidiči by tak na cestě zřejmě strávili ještě více času než pomalým popojížděním po D1. Aktuálně je v Brně 24 uzavírek!



Bez záchranářské uličky!

„Navýšení kapacity D1 v okolí Brna nutně potřebujeme. Jedná se o extrémně zatížený dálniční úsek, kterým projede každý den téměř 80 tisíc vozidel. Bylo už nezbytné rozšiřování dálnice zahájit,“ vysvětlil ministr dopravy Martin Kupka (47, ODS).

Už nyní ale upozorňují záchranáři na velký problém, jenž nastane v momentě, kdy zde dojde k nehodě. Bude totiž nutný přístup z protisměru, protože nelze vytvořit záchranářskou uličku. Policie proto rozšířila i dálniční oddělení v Chrlicích.



Uzavřené nájezdy

Auta tu projíždí dvěma pruhy v každém směru na jednom dálničním pásu, rychlost je omezena na 80 kilometrů v hodině. Stavba částečně uzavře nájezdové rampy na dálnici. Neprůjezdný je nájezd z Vídeňské ulice ve směru na Ostravu a z Hněvkovského ulice ve směru na Prahu. Do správného směru se řidiči dostanou po objízdné trase.

Tři pruhy dálnice v každém směru mají být mezi 194. a 196. kilometrem D1 hotové za dva roky. „Poté máme v plánu udělat podobný krok i na propojení dálnice D1 s D2,“ nastínil další kroky Mátl. Rozkopáno tady tak bude dlouhá léta…

