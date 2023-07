Blíženci

V druhé polovině pracovního týdne se vám přestane dařit podle představ. Je možné, že i nadřízený vás na to upozorní. Docela vás to rozladí, protože dáváte do výkonu všechno. Rozhodně se s ním nepouštějte do konfliktu a zklidněte. Musíte to rozdýchat.