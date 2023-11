Po pěti vztazích, které skončily fiaskem, míří do důchodu Satu (19), vzácná tygřice sumaterská z brněnské zoo. I když ji chovatelé takřka dvě desetiletí usilovně sháněli jednoho ženicha za druhým, vytoužených tygříků se v Brně nikdy nedočkali. Co víc: Dicka (†11), jednoho z nápadníků, při páření dokonce zabila.

„Zlomila mu pažní kost. I přes veškerou péči veterinářů a operaci, samec uhynul,“ řekl mluvčí zoo Michal Vaňáč.

Dick byl zároveň i posledním tygrem, který se v Brně před 27 lety narodil. Kampar, Dickův bratr, se pak s divokou dominantní samicí odmítl pářit. Naprostým krachem skončily i další vztahy Satu s Dustinem, Duou a Dandysem.

Nepomohl ani vskutku luxusní výběh Tygří skály s jezírkem za 11 milionů korun. Se Satu si nevěděli rady ani bylinkáři, kteří ve výběhu jako poslední naději roztrousili vonné byliny a afrodiziaka. Nezabralo nic.

Nikdo neví, kde je problém

Nikdo ze zvěrolékařů neví, proč samice Satu nemá mláďata. Bývalý ředitel zoo Martin Hovorka naznačoval, že tygřice má vůči samcům nějaký vnitřní blok a přestože je sama dominantní, potřebuje ještě dominantnějšího ženicha.

Je možné, že je homosexuální. To by jí ale podle odborníků nemělo bránit ve zplození potomstva.

Nová známost

Vedení zoo se proto definitivně rozhodlo, že nového partnera tygřici hledat už nebude. „Satu necháme vzhledem k věku u nás dožít. Dandysovi ale z Indonésie dovezeme novou, mladou partnerku,“ nastínil Vaňáč. Tygřice se narodila v březnu 2004 v Dublinu a v Brně je od roku 2005. Jde o jednu z nejstarších samic tygra sumaterského v celé Evropě.

Vedení brněnské zahrady řeší dokonce transport dvou tamních tygrů. „Plán je takový, že samec by šel do Jihlavy a samice k nám do Brna. Nicméně je to administrativně náročné, takže nelze odhadnout, kdy přesně vše klapne,“ přiznal Vaňáč.

Kriticky ohrožení vládci ostrova

Tygři sumaterští jsou nejmenším žijícím poddruhem tygra. Jde o vrcholového predátora, který se živí především různými kopytníky. Je endemitem (žije jen na určitém území) ostrova Sumatra v Indonésii.

Šelma je kriticky ohrožená a její stavy ve volné přírodě čítají jen několik set kusů. V zajetí se dožívají v průměru 16 až 18 let. Málokdy dosáhnou 20 let.

Galerie odmítnutých nápadníků

* Dick (†11): Narodil se 22. 6. 1996 v Zoo Brno a uhynul 18. 4. 2007. Satu mu při páření zlomila pažní kost, následně uhynul. Byl to poslední tygr narozený v Zoo Brno

* Kampar: Starší bratr nebohého Dicka. Narodil se 24. 4. 1992 v Zoo Brno, uhynul v říjnu 2008. Odmítl se Satu pářit. Byl opravdovou tygří celebritou. Jeho fotografie byla totiž použita pro celosvětovou kampaň zoologických zahrad na záchranu tygrů sumaterských.

* Dua: Narodil se v roce 2005 ve Stuttgartu, uhynul v květnu 2020 ve Velké Británii. V Zoo Brno byl od 18. 5. 2009 do 6. 5. 2014, pak byl zapůjčen do Zoo Veszprem v Maďarsku, odtud putoval ke své poslední štaci do anglického Tamworth/Drayton Manoru.

* Dustin: Narodil se 29. 11. 1994 v Praze, uhynul v říjnu 2014 v Jihlavě. V Zoo Brno byl jen krátce, od ledna do května 2009.

* Dandys: Současný brněnský tygří samec, se narodil v roce 2012 ve Varšavě. V Zoo Brno je od roku 2014. Zhruba rok byl na "hostování" v Jihlavě, kde zplodil s tamní samicí Cintou dva potomky. Právě jemu dovezou chovatelé nevěstu z Indonésie.

