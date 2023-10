Práce na zpevnění nestabilního svahu v Zoo Brno začnou zřejmě letos v listopadu a potrvají do konce roku 2024. Náklady jsou vyčísleny na 22 milionů korun. Brněnští radní schválili podání žádosti o dotaci od státu. Zoo musela kvůli nestabilnímu svahu už na začátku září uzavřít cestu k expozici lední medvědice, návštěvníci proto oblíbenou šelmu nyní naživo neuvidí.

„Ve spolupráci se zoo vznikla projektová dokumentace sanace svahu, která osvětlila všechny nutné postupy. Nyní budeme žádat o dotaci od ministerstva životního prostředí na způsobilé výdaje. Cílem je zprocesovat všechny nutné kroky rychle, aby samotné práce mohly začít co nejdříve a potažmo bylo možné se dostat k medvědici Coře po známé trase v brzké době," uvedl náměstek primátorky Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

Stabilizace svahu za voliérou orlů východních by měla začít v listopadu a potrvá asi 14 měsíců – do konce příštího roku. V tomto časovém vymezení se počítá i s dobou nutnou na výběrové řízení a přípravu staveniště. Dotace by pokryla 11 procent očekávaných nákladů, tedy asi 2,4 milionu korun. Brno bude projekt spolufinancovat částkou deset milionů a Zoo Brno dá 9,6 milionu.

Unikát v zoo Brno: Masožravá kachna! Kořist loví i 30 metrů pod hladinou

Cílem projektu bude zabezpečit celou oblast pro pohyb návštěvníků i zaměstnanců zoo. Bude nutné odstranit náletové dřeviny a očistit skalní masiv. Díky tomu se zjistí, jestli se bude muset nějaká jeho část odtěžit kvůli nestabilitě bloků. Následně se vše připraví pro instalaci ocelové sítě, která svah zajistí.

„Všechna zvířata jsou v pořádku a nebezpečí jim nehrozí. Orla východního zoo přesunula, zamířil do liberecké zoo. Medvědice zůstala v expozici," uvedl mluvčí zoo Michal Vaňáč.

Cora, oblíbenkyně návštěvníků

Cora se u návštěvníků těší značné oblibě. V minulosti se stala matkou pěti medvíďat. Zvláště ta první z nich, dvojčata Bill a Tom, se v roce 2008 stala velkou atrakcí. V roce 2012 se pak narodili Kometa a Nanuk a naposledy v roce 2015 medvědice Noria. Expozice ledních medvědů je opravená, od roku 2020 se zvětšila plocha i hloubka bazénu a novinkou byl vybudovaný vodopád.

VIDEO: Zoo Brno se dočkala žirafího samce