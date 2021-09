Svou skupinu šimpanzů dočasně přemístí do Hodonína brněnská zoo. Chce jim totiž přestavět jejich expozici tak, aby v ní měli moderní domov. Lidoopi mají najít azyl v Hodoníně přibližně na rok.

„Současné zázemí neodpovídá aktuálním požadavkům na chov šimpanzů. Potřebujeme ho přestavit. Problém jsme měli hlavně s tím, kam umístit nechovnou skupinu starších zvířat, která jsou přitom mezi návštěvníky velmi populární,“ vysvětlil přesun do Hodonína ředitel brněnské zoo Martin Hovorka.



Půjdou ke svému druhu

Samec Fáben je v Zoo Brno od roku 1996 a patří k jejím nejstarším obyvatelům. U Giny není přesně známé datum narození, odhadovaný věk je kolem 37 let a Maryška je narozená v roce 1995. Obě samice dorazily do brněnské zoo v roce 2013. Šimpanzi se přitom ve volné přírodě dožívají kolem 40 let.

V Hodoníně se brněnští šimpanzi ocitnou ve společnosti svého druhu. „Rozhodli jsme se je umístit do sousedství našich šimpanzů. Jedná se totiž o velmi inteligentní a společenská zvířata a byla by škoda této příležitosti nevyužít k tomu, aby obě skupiny měly mezi sebou vzájemný kontakt,“ vysvětlila zooložka zoo Hodonín Zdenka Vavrysová.



Fotogalerie 4 fotografie Šimpanzi z Brna se dočasně přestěhují do azyl v Hodoníně. Po dobu jejich nepřítomnosti se jejich areál v Brně změní k nepoznání. Autor: Zoo Brno

K přesunu do Hodonína dojde v pondělí dopoledne. Nebude zřejmě snadný.Je proto potřeba postupovat obezřetně a to tím spíše, že tito lidoopí mají 4x větší sílu, než člověk,“ doplnila informaci mluvčí brněnské zoo Monika Brindzáková.