Khari, jak se nový obyvatel Mniší hory jmenuje, měl do Brna přijet už v roce 2021. „Situace po brexitu byla ale administrativně nepřehledná a složitá. Své sehrála i situace kolem covid-19,“ uvedl mluvčí zoo Michal Vaňáč.



K převozu čtyřletého mladíka proto došlo až nyní.řekla s potěšením ředitelka zoo Radana Dungelová.

Hned po příjezdu Khari bez problémů přešel do stájí, pustil se do okusů i do prvního seznámení s žirafami. „Vše proběhlo v klidu a bez komplikací. Nenastanou-li neočekávané potíže, o víkendu se vydá Khari na paddock před stájemi a v dalších dnech přímo do expozičního výběhu,“ doplnila ředitelka brněnské zoo.



Brněnská zoo měla až do příjezdu Khariho pouze tři žirafí samice. Toshu (17), Tanishu (7) a Tabitu (12). Nyní tak má opět naději, že se jí podaří založit novou populaci.