Střelec

I když máte dobrou náladu a jste prudce aktivní, můžete se dostat do zbytečného konfliktu se členy domácnosti. Vaše vyjadřovací schopnosti nejsou ideální. Dávejte si pozor na to, co vypustíte z úst. Později byste toho litovali. Zavčasu si to uvědomte.