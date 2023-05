Pokud vládou a parlamentem projde nápad na zdanění takzvaného tichého vína, bude to znamenat kromě zdražení vína i okamžitý konec návštěv sklípků vinařů a vinných koštů. „Vinný sklípek i toho nejmenšího vinaře na vsi se totiž v ten moment stane daňovým skladem, do kterého je veřejnosti ze zákona vstup zakázán,“ vysvětlil pro Blesk.cz prezident Svazu vinařů Martin Chlad.

Bude to podle něj znamenat prakticky okamžitý konec ochutnávek vína ve sklípcích u vinaře, koštů vína i stále více populární vinařské turistiky. „Takové opaření bude mít drtivý dopad nejen na samotné vinaře, ale i navazující gastronomii a cestovní ruch,“ shodli se vinaři spolu s jihomoravskými krajskými politiky.

Společně sepsali petici proti vládnímu plánu zdanit tichá vína (všechna vína kromě šumivých). „Je to celé absurdní a postavené na hlavu. Vláda, která si říká pravicová, plánuje utlumit nebo rovnou úplně zničit ekonomickou činnost či obživu obyčejných lidí ve vinařských obcích, aby je pak kdovíjak krkolomně zase zpětně dotovala,“ tvrdí prezident vinařů.

Chudší regiony

K zdanění tichých vín opakovaně vybídla kabinet Národní ekonomická rada vlády (NERV). Chce tím pomoci látat děravý státní rozpočet. To se ale nelíbí ani jihomoravskému hejtmanství, které politickým složením kopíruje složení kabinetu. „Opatření zasáhne nejvíce lidi v hospodářsky nejslabších místech kraje na Hodonínsku, Znojemsku a v břeclavském příhraničí,“ uvedl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

délka: 01:06.04 Video Video se připravuje ... K dani z tichého vína hovoří prezident Svazu vinařů Martin Chlad. Jiří Nováček

„Všechno je propojené. Když produkt zdraží, klesne po něm poptávka. Lidí, kteří na jih Moravy jezdí za vínem, bude jezdit méně. Ale zároveň to přinese komplikace a další byrokracii hlavně malým vinařům,“ upozornil hejtman.

I když je politik vlivným členem KDU-ČSL, nebude nijak tlačit na své vládní či poslanecké kolegy, aby začali diskutovat o možném zavedení regionálních daní. Ty by po vzoru například jižního Tyrolska, byly odváděny ve prospěch regionu, kde se daňový odvod tvoří a realizuje.

Práce jen pro otrlé: Vinaři z Valtic sklízeli ledové víno při dvanáctistupňovém mrazu!

Dražší o 35 korun

Prezident Svazu vinařů Martin Chlad zdůraznil, že případný dopad na tuzemská vína bude větší než na dovezená vína, přestože by daň dopadla na veškeré prodávané víno.

„Až 80 procent prodaného vína u nás tvoří běžná stolní vína okolo stokoruny. U nich by cena stoupla o 30 až 35 korun na litru. Zatímco nejlevnější zahraniční vína by stále mohla zůstat pod stokorunou, tuzemská vína se dostanou nad 100 korun. Zájem o zboží se u kupujících změní i v případě baťovského zdražení o koruny, tady ale mluvíme o desetikorunách,“ upozornil Chlad s tím, že láhev běžného moravského vína by v obchodě stála po zavedení daně zhruba o 17 korun více než dosud.

V České republice se v současnosti platí spotřební daň pouze z šumivých vín, a to 23,40 Kč za litr. Takzvaná tichá vína jsou, podobně jako ve většině zemí v Evropě, od daně osvobozena.

96 procent domácích vín je z jižní Moravy

Produkce vína v ČR se v posledních třech letech pohybuje okolo 645 000 hektolitrů za rok, dvě třetiny z toho jsou bílá vína. Plných 96 procent pochází z jižní Moravy.

Ročně se u nás podle ministerstva zemědělství vypije zhruba 2 100 000 hektolitrů vína. S roční spotřebou kolem 20 litrů na hlavu ovšem patří ČR ke kontinentálnímu podprůměru. Průměrný Evropan totiž vypije za rok 36 litrů vína.