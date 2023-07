Střelec

V průběhu soboty vyrukujete s velkým množstvím nápadů, jak strávit volný čas. Ne všem se však zavděčíte. Měli byste dát přednost tomu, co chtějí dělat děti a partner. Nakonec se vám to vyplatí, protože poznáte nové věci, lidi i místa. A to je nejvíce.