„Byli jsem tehdy doma s celou rodinou. Díval jsem se do dvora a dokonce správným směrem. Tehdy to tam ale bylo zarostlé, takže jsem neviděl nic, jen šedé mraky. Pod nimi něco létalo ve vzduchu. Myslel jsem si, že to jsou jen nějaké papíry,“ popsal Slatinský situace z podvečera 24. června 2021.



Babička v prolomené posteli

Zaskočilo ho proto, že se najednou stromy ohnuly do pravého úhlu. „Asi tehdy jsem si uvědomil, že v povětří poletují plechy a polystyrény ze střech. Rychle jsem utíkal domů varovat rodinu. Naštěstí byly děti i s manželkou dole,“ uvedl.

Tornádo se totiž vzápětí přihnalo na jejich dům postavený v roce 2005. „Sebralo nám to střechu. Synovi to vytrhlo v pokoji celou stěnu. Dceři úplně vyletěla matrace z postele. Kdyby tam ležela… Nahoře zůstala jen babička. Ta tam ležela v prolomené posteli, ale přežila to,“ upřesnil Slatinský.



Ve dne v noci

Manželé Slatinští byli rádi, že to přežili. „Když jsme vyšli ven, tak byla všude spoušť, kam se jen člověk podíval. Zpočátku nám nedošlo, jak velké škody vlastně vznikly. Já volal svému šéfovi, že v pátek nedojdu do práce. Manželka tam volala taky. Volno chtěla jen na pátek. Myslela si, že v pondělí už normálně přijde,“ dodal s úsměvem vedoucí správy napětí.

délka: 00:14.97 Video Video se připravuje ... Eneregetici odstraňují poslední provizorní sloupy po tornádu z června 2021. Hynek Zdeněk

Slatinský tak byl u tornáda od jeho úplného počátku. „Na opravě se tehdy pracovalo ve dne, v noci i o víkendech. Přesčasy nikdo nepočítal. Hodně nám pomohli i pracovníci z jiných regionů,“ zdůraznil Slatinský.



Sloupy nejsou

Díky tomu fungovala všem elektřina nejpozději za dva měsíce. Mnohdy to ale bylo za cenu provizorních řešení. Ty nyní energetici odstraňují. „Sloupy už není potřeba. Vedení jsem umístilo do země, potřebovali jsme na to 45 kilometrů kabelů a stálo to 220 milionů korun,“ dodal Slatinský.

Ničivé tornádo se vytvořilo u Hrušek 24. června 2021. S intenzitou F4 poničilo Hrušky, Moravskou Novou Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín a jeho odloučenou část Pánov. Více než 200 domů bylo zdemolováno. Vyžádalo si pět lidských životů. Škody vyčíslil hejtman Jan Grolich (38, KDU-(CSL) na 12 miliard korun.