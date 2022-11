Jeho způsob vyšetřování korupce s městskými byty v Brně v roce 2018 totiž označil soudce za zneužití pravomoci úřední osoby.

Pro kriminalistu to znamená hořký konec po 27 letech služby u policie. Vladimír M. přitom není žádným tuctovým policistou. Před 20 lety například vedl speciální policejní tým Mlýn, zřízený tehdejším ministrem vnitra Stanislavem Grossem († 45, ČSSD).

Tajný tým Mlýn měl mít údajně za úkol znovuotevření a vyšetření starých a rozsáhlých hospodářských kauz. Údajně i takových, ve kterých figurovala jména jak minulých, tak i některých tehdejších politiků.

Kriminalista vinu jednoznačně odmítl. Celý proces označil za válku policajtů. Naznačil, že je obětním beránkem, který se při vyšetřování dostal „příliš blízko k nejvyšším politickým patrům v ČR“.

Detektiv prý vynášel

Podle soudce Jaroslava Chocholy ale dnes již bývalý vedoucí 1. oddělení brněnské hospodářské kriminality Vladimír M. předával neveřejné informace z trestního řízení někdejšímu šéfovi technického oddělení správy nemovitostí na radnici Brno-střed Petru K.

„Věděl, že mohl být zapojen do nezákonného jednání, a přesto mu sděloval neveřejné informace z trestního řízení a nechal jej nahlížet do nalezených listin,“ uvedl v rozsudku soudce Chochola. „

Zkušenému policistovi by se takové věci neměly stávat. Informování informátora nelze charakterizovat jinak než jako přímé ohrožení vyšetřování,“ zdůraznil soudce s tím, že od Petra K. šly navíc informace k dalším lidem na radnici.

Byl prý policejním informátorem

Kriminalista Vladimír M. se hájil tím, že Petr K., letos nepravomocně potrestaný v kauze Stoka za šmelení s obecními byty tříletou podmínkou a propadnutím majetku, byl jeho policejním informátorem.

Soud detektiva potrestal i za to, že zmařil domovní prohlídku u bývalého starosty Rojetína Pavla Hubálka (ex ODS). Ten podle policistů používal k přidělování bytů padělaná razítka městských úřadů a firmy, která nemovitosti v Brně spravuje. Hubálek, který je dalším policejním informátorem, přitom stál na počátku kauzy série rozsáhlých brněnských korupčních kauz Stoka a Krov, které aktuálně řeší Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Advokát: Měl být zproštěn viny

Kriminalistů obhájce se proti rozsudku na místě odvolal. „Kdyby se soud snažil rozhodnout spravedlivě, musí klienta zprostit obžaloby,“ řekl obhájce Pavel Hála s tím, že „je naprosto vyloučené, aby policisté postupovali zcela podle pravidla, v realitě je to nesmírně obtížná situace.

„Je to přehnaný výklad ze strany soudu. Při takovém postupu by se už nedalo nic řešit při pronikání do zájmového prostředí,“ doplnil obhájce.

Padla jména z vysoké politiky

Ex starosta Rojetína Hubálek později při výpovědích mluvil i o dalších lidech, kteří se na podvodech podíleli. Padla jména, která už se v médiích v této souvislosti vyskytla, a to o ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi, brněnské primátorce Markétě Vaňkové a jejím náměstku Robertu Kerndlovi (všichni ODS).

Případ dnes vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu a obhájci i exdetektiv Vladimír M. naznačovali, že se někomu nechce vyšetřovat trestnou činnosti politiků, ale jen „menších hráčů“.

„Přitom u (Otakara) Bradáče kauza nekončí,“ zmínil v závěrečné řeči obžalovaný detektiv bývalého předsedu bytové komise městské části Brno-střed, který je nyní ve vazbě. Skončil v ní poté, co policisté provedli 4. října razii kvůli kauze manipulace s městskými byty.

VIDEO: Exnáměstek primátorky Brna Petr Hladík (KDU-ČSL) se vyjadřuje k zásahu policie na radnici. Ta letos v říjnu prohledávala i jeho kancelář.

délka: 00:42.02 Video Video se připravuje ... Náměstek primátorky Brna Petr Hladík (KDU-ČSL) se vyjadřuje k zásahu policie na radnici. Jiří Nováček