„Byl to pro mě šok, že se mi ozvala policie. Nikdy se mi nic takového nestalo. Od začátku jsem ale s policií spolupracoval, poskytl jsem telefon, notebook, e-maily,“ řekl Hladík.

Případ, kvůli kterému je od minulého týdne sedm lidí ve vazbě, má mít dvě větve. Jedna se týká černovické pískovny a druhá privatizace bytů. „Na první větev jsem nebyl dotazován vůbec. Byl jsem dotazován na privatizaci, a to u domů v ulicích Čelakovského a Nováčkova,“ uvedl Hladík.

délka: 00:42.02 Video Video se připravuje ... Náměstek primátorky Brna Petr Hladík (KDU-ČSL) se vyjadřuje k zásahu policie na radnici. Jiří Nováček

Právě dům v Čelakovského ulici byl v souvislosti s jeho jménem spojován. Podle Hladíka u domu nastal problém v tom, že ho městská část nejprve chtěla prodat, ale poté odmítla tzv. odsvěření, což prodej zkomplikovalo. Lidé podle Hladíka přitom už s prodejem počítali a posílali předžalobní výzvy.

U domu v Nováčkově ulici byl podle něj problém s kanalizací, takže vodárny nesouhlasily s prodejem, dokud se nepřeloží. Oba domy stále nejsou prodané.

Zná se s obviněným podnikatelem

Hladík připustil, že v kanceláři několikrát jednal s podnikatelem Michalem H. Ten je jedním ze sedmi lidí stíhaných v kauze, která souvisí jak s městskými byty, tak s černovickou pískovnou, již vlastní městská část Černovice.

„Nepopírám, že se s ním znám, několikrát jsem s ním v kanceláři jednal, ale neměli jsme žádné osobní ani obchodní vazby,“ řekl Hladík.

Policisté kromě jeho kanceláře zasahovali také v kanceláři advokáta a jeho lidoveckého kolegy Filipa Ledera, který Michala H. zastupoval například při sporu s Jihomoravském krajem.

Hladík: Poškodilo mě to

Přestože Hladík obviněn nebyl, kauzu vnímá velmi silně. „Poškození mého jména před veřejností je velmi silné a mrzí mě to. Nic s tím ale neudělám a můžu jen vysvětlovat. Já jsem se ale na privatizaci neobohatil,“ podotkl Hladík.

Hladík se měl minulý týden setkat jako kandidát na ministra s prezidentem Milošem Zemanem, ale kvůli razii se schůzka neuskutečnila. KDU-ČSL však vyjádřila Hladíkovi podporu a na jeho nominaci trvá. Razie celou situaci zkomplikovala, musel ji vysvětlovat celostátnímu vedení své strany.

„Nejel jsem na širší vedení strany s tím, že chci být ministrem, ale abych vysvětlil tu situaci a diskutoval o tom, co je nejlepší pro KDU-ČSL. Není to o mé touze být ministrem, není to pro mě sen, kterého bych chtěl za každou cenu dosáhnout. Pro mě to znamená velkou zodpovědnost za budoucnost České republiky,“ uvedl Hladík. Zda nakonec bude ministrem, nechce předjímat.