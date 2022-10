Městský soud ve čtvrtek rozhodl o uvalení vazby na sedm osob zadržených po úterním policejním zásahu v Brně. Kauza se podle dostupných informací týká privatizace městských domů a firmy ovládané městskou částí Brno-Černovice. Policie stíhá sedm lidí a dvě právnické osoby, a to pro účast na organizované zločinecké skupině, podplácení či legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Jednání probíhalo v policejní budově v Příční ulici, kde jsou cely předběžného zadržení. Jména lidí, kterých se stíhání a potenciální vazba týkají, zatím nikdo oficiálně nepotvrdil. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahovali v Brně v úterý. Zadrželi deset lidí.

„Z celkem deseti zadržených osob byly tři osoby po provedení nezbytných úkonů propuštěny na svobodu a ve vztahu k sedmi obviněným státní zástupkyně podala příslušnému soudu návrhy na jejich vzetí do vazby," uvedla žalobkyně Petra Lastovecká.

Ta také po 18.hodině potvrdila, že všech sedm obviněných v kauze privatizace obecních domů v Brně putuje do vazby. O koho konkrétně jde, ale nesdělila.

Ve 14.hodin bylo jisté, že Městský soud v Brně vzal do vazby zatím jednoho ze sedmi obviněných. Vyplynulo to z vyjádření obhájce Igora Veleby. „Zastupuji jednoho z obviněných, který byl vzat do vazby, v rámci ochrany soukromí nebudu identifikovat svého klienta," řekl Veleba.

Jako první opustil policejní ředitelství na Příční ulici advokát Filip Králík, který obhajuje podnikatele Michala H. „Bez komentáře,“ uvedl k dotazu, zda jeho klient míří do vazby.

Bez odpovědi koho zastupuje, opustil policejní ředitelství Richard Špíšek. Ten je známý jako obhájce čtyřnásobného vraha Američana Kevina Dahlgrena, který v květnu 2013 zavraždil v Brně čtveřici svých příbuzných.

Náměstek Hladík odevzdal mobil a počítač

Kriminalisté prohledávali prostory bytového odboru brněnského magistrátu, radnice městské části Brno-sever i Brno-Černovice, byli v Pískovně Černovice i u jednatele firmy Jiřího H. (KDU-ČSL).

O podání vysvětlení a přístup do kanceláře požádala policie také místopředsedu KDU-ČSL, dosavadního náměstka brněnské primátorky a kandidáta na ministra životního prostředí Petra Hladíka.

délka: 00:42.02 Video Video se připravuje ... Náměstek primátorky Brna Petr Hladík (KDU-ČSL) se vyjadřuje k zásahu policie na radnici. Jiří Nováček

„Policii jsem pro účely vyšetřování poskytl svůj mobil a počítač, přístup do svého diáře či e-mailové komunikace včetně hesel. Ničeho jsem se nedopustil a nemám před policií co skrývat," napsal Hladík na twitteru s tím, že nebyl z ničeho obviněn.

Kauza má dvě větve

Podle informací některých médií má kauza dvě větve. První se týká pokusu o ovládnutí městské společnosti Pískovna Černovice. Policejní prověřování v tomto mapuje především aktivity podnikatele Michala H., kterého policie podle serveru označuje za hlavu šestičlenné organizované zločinecké skupiny, jež chtěla městskou společnost ovládnout.

Druhá větev prověřování se týká opět Michala H. a skupiny, která údajně za využití podvodného jednání a uplácení v privatizaci získala a následně se ziskem prodala bytové domy a byty.

Policisté nedávno v Brně zasahovali také kvůli bytům ve spojitosti s radnicí Brno-střed. V souvislosti s touto městskou částí je obviněno osm lidí, dva z toho jsou ve vazbě. Jedním je předseda bytové komise z ODS Otakar Bradáč, druhým jednatel realitní kanceláře Zdeněk Č.