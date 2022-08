Beran

V pátek dokončete rozdělanou práci a nenechávejte resty na pondělí. To by se náročnému šéfovi rozhodně nelíbilo, a navíc byste si zkazili dosavadní reputaci. Hodně jste na sobě zapracovali, tak by to byla obrovská škoda. I přes únavu se musíte přemoci.