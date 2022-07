Beran

Od začátku měsíce pociťujete značnou únavu a už vám to leze krkem. Nepatříte totiž k lidem, kteří by seděli jen tak v koutě. Nejhorší to bude v profesní oblasti. Nadřízený na vás klade vysoké nároky a vy mu je nemůžete momentálně do puntíku splnit.