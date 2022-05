Stavaři nepochodili u strážníků, Brněnských komunikací ani městské části. Podle mluvčího strážníků Jakub Ghanema platí pro automobily na stavbě speciální režim. „Od odtahu rozhoduje v takovém případě stavbyvedoucí. Strážníci nemají pravomoc nařídit odtah ze staveniště,“ vysvětlil Ghanem.

Firma Adamek GAS nabídla, že vůz nechá odtáhnoutt na své náklady, ale nepochodila. Po dotazu na Brněnských komunikacích se dozvěděla, že nemá oprávnění nákládat a odvážet vozy.

Řešení se nenašlo ani u radnice Brno-střed.shrnula mluvčí radnice Brno-střed Kateřina Dobešová.

Dělníci tak nakonec auto, jehož majitel zůstává neznámý, ohradili plotem. „Jakmile budou práce na podzim končit a pokud se situace nevyyřeší, nastave problém. Musí se udělat nový povrch a při těchto pracích bude toto auto určitě překážet," upozornil vedoucí staveb firma Adamek GAS Dalibor Ledvina.

Stopa vede do Nitry

Na voze je nálepka zápasnického klubu z Nitry, podle jeho šéfa Petera Kmetě ale nikdo z členů auto nepostrádá. Reportér Blesk.cz na nepochopitelnou situaci upozornil republikovou policii, která získala fotografie škodovky se slovenskou SPZ. V rámci přeshraniční spolupráce může například zjistit, zda se auto nedostalo na jih Moravy přičiněním zlodějů...

Pohled právníka

„Domnívám se, že prvotní chyba se stala, když příslušná firma chystala staveniště a dle projektu měla jasně požadovat, aby se ve vymezeném prostoru nevyskytovalo nic, co by se mohlo stát překážkou. Měla trvat na okamžitém odtahu vozu. Dle mého názoru by se měla do situace vložit Policie ČR, která je schopna ji vyřešit. Nevylučuji, že pokud tak učiní, bude také šetřit, zda někdo něco nezanedbal,“ zhodnotil situaci právník Jan Černý.

Nevšimla si stavby

Neméně kuriózní případ nastal v roce 2017 v Brně na Francouzské ulici. Nepozorná řidička ze Slovenska svou bílou kiu odstavila v místech, kde se opravovala jedna z klíčových tepen v centru města. Aniž by si všimla bagrů, náklaďáků a dělníků v okolí, opustila vůz i Brno. Stavbyvedoucí nařídil vůz obkopat, než se podaří sehnat řidičku. Žena se na "místo činu" vrátila po 48 hodinách.

