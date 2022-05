Panna

Od začátku května se vám nedaří postoupit v kariéře, z čehož jste dost naštvaní. Nejste zvyklé na to, aby se vám profesně nedařilo. Vyvarujte se však divným náladám a hloupým narážkám, které by vás mohly poškodit. Nestojí to za to a brzy bude lépe.