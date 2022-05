Výhodou v současném konfliktu na Ukrajině by pro ukrajinskou stranu byla takzvaná opotřebovávací válka, míní Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Uvedl, že pro vedení takového konfliktu by zahraniční pomoc Ukrajině v podobě dodávek zbraní a techniky mohla pro Ukrajinu představovat způsob, jak válku vyhrát. Petráš to napsal ČTK. Na Ukrajinu vojensky zaútočilo Rusko na konci února, do země míří materiální pomoc ze zahraničí, v posledních týdnech i těžké techniky včetně tanků.