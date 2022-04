Podle serveru Štěrba oznámil k 30. dubnu rezignaci zaměstnancům e-mailem. „Děkuji vám všem za spolupráci a nasazení v průběhu globální pandemie, kybernetického útoku, regionálního tornáda i uprchlické krize v důsledku ruské agrese vůči Ukrajině,“ napsal Štěrba.

Ještě před vypuknutím války na Ukrajině se hovořilo o tom, že ministr zdravotnictví Válek chystá nová výběrová řízení na pozice ředitelů některých nemocnic. „Samozřejmě, že se to ke mně nějakou formou dostalo, ale ne takovou, že bych byl pozván na schůzku s panem ministrem nebo že by byly stanoveny nějaké termíny,“ uvedl začátkem února pro tn.cz Štěrba.

Blesk: Pane řediteli, co vás přimělo opustit vedení FN Brno?

„To co je nyní důležité, je jednotný postoj k válce na Ukrajině a vše co s sebou přináší. Což jsou dnes i nemocní, a pro mě jsou to onkologicky nemocné děti. Odborníků na dětskou onkologii je jako šafránu, zatímco manažerů všech typů je v této republice hromada.“

Blesk: Jaké jsou vaše plány do budoucna?

„Politické plány žádné, nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany a také nehodlám být vděčný žádné politické straně za jakoukoli funkci.“

Blesk: Co se vám během ředitelování nejvíce povedlo a co jste nestihl?

„Povedlo se provést nemocnici koronavirovou pandemií, kdy zvládala druhé největší počty pacientů v ČR. Naočkovali jsme obrovské počty lidí proti covidu, za minimálních nákladů jsme vytvořili záložní nemocnici, zvládli kyberútok. Zajišťovali jsme zdravotní péči v obcích zničených tornádem, a dnes i zdravotní péči ukrajinským uprchlíkům. Nestihl jsem více popostrčit nezbytné investice v nemocnici a zabezpečit, aby areál porodnice na Obilním trhu zůstal pro veřejnoprávní využití.“

