„Jejich vzrůstající počet a administrativa spojená s potvrzením o bezinfekčnosti kvůli nástupu do škol zatěžuje běžné ambulance. Věřím, že nápor zvládneme ve spolupráci s dalšími zdravotnickými zařízeními, krajem a pediatry,“ řekl náměstek ředitele Jan Blatný.

Pediatři pochybují

Právě pediatry narůstající počty dětí uprchlíků z Ukrajiny ale zneklidňují. Obávají se, že budou muset registrovat desetitisíce nových pacientů a situace bude nad jejich síly.

„V Česku je kolem dvou tisíc pediatrů, museli by se časem starat o nějakých 100 tisíc dětí, to by každý musel přijmout do péče 50 nových dětí. To je utopie,“ míní předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šebková.

délka: 00:19.19 Video Ukrajinské děti si hrají v Asistenčním centru pomoci na brněnském výstavišti Zdeněk Matyáš

25 malých pacientů denně je maximum

Podle Blatného ambulance zvládne denně maximálně 20 až 25 pacientů. „Když přičteme posudkovou činnost lékaře, jazykovou bariéru s využitím tlumočníka, dostaneme se na průměr třiceti minut vyšetření na jednoho pacienta. I proto je důležitá koordinace zařízení v rámci kraje," shrnul náměstek.

Ambulance v Dětské nemocnici bude přístupná v pracovních dnech od 7.30 do 15.30 hodin, mimo tyto hodiny a o víkendech ošetří děti lékařská pohotovost. S tlumočením pomohou ukrajinští zaměstnanci nemocnice.

Blatný také věří v brzké zapojení zdravotnického personálu příchozího z válkou postižené Ukrajiny. „Zprvu půjde o pomoc ve formě pomocného personálu do doby, než se v Česku vyřeší úřední uznání platnosti jejich získaného odborného vzdělání," dodal.

