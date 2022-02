Lev

Chodit do práce vám tento týden připadalo za trest. Naštěstí máte před sebou víkend, kdy můžete relaxovat a přemýšlet o všem možném. Milí Lvi, rozhodně byste se měli zamyslet nad tím, co vás momentálně tíží. Po pravdě řečeno, je to s vámi k nevydržení.