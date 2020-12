„Ta finanční spoluúčast města je vysoká, teď navíc nejsme v ideální ekonomické situaci. O tom, kdy by práce na opravě vily mohly začít, budeme ještě diskutovat s kolegy z vedení města. Nicméně dotaci určitě nebude nutné vyčerpat například do roka, lhůta je tam několik let, investici bude určitě zapotřebí rozdělit do několika let,“ konstatoval náměstek primátorky Petr Hladík.

Majitelé zahynuli

Vila je momentálně ve správě Muzea města Brna. Poslední soukromí majitelé vily zahynuli za druhé světové války. Vznikla pro stavitele Josefa Arnolda v 60. letech 19. století.

Od 50. let minulého století do roku 2013 sloužila jako školka, od té doby je prázdná. Při stavebně-historickém průzkumu se podařilo najít řadu původních prvků, třeba dlažby nebo okenní kování.

Muzeum už spřádá plány

Muzeum města Brna připravuje pro vilu mnohostranné využití. V přízemí chce pořádat přednášky či diskuse. Vznikne také Centrum dialogu, jež se zaměří na témata česko-německo-židovských vztahů. V plánu je kavárna, stálá expozice o historii vily, prostory pro krátkodobé výstavy, badatelna či archiv.

Zahrada veřejnosti

V plánu je, že dlouhá svažitá zahrada bude přes den přístupná a umožní průchod mezi Drobného a Černopolní ulicí. Projekt rekonstrukce počítá také s její celkovou obnovou. Dům stojí v těsném sousedství zpřístupněných vil Tugendhat a Löw-Beer.

