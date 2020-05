„Město Brno, především prostřednictvím jednotlivých městských částí, zřizuje 137 mateřských škol. Ty navštěvuje 11,5 tisíce dětí. Městské mateřské školy budou moci otevřít v návaznosti na konec nouzového stavu, tedy od pondělka 18. května. Neznamená to však, že se všechny k tomuto datu otevřou. Záleží to na dohodě ředitele se zřizovatelem a možnostech škol dodržet požadovaná hygienická nařízení,“ říká mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Nedostatek učitelů

Jaké problémy školky řeší a proč některé otevřou později? Chybí především dostatek učitelek. „Z personálních důvodů není zatím možné otevřít MŠ do plného provozu a zajistit při tom zvýšená hygienická a bezpečností opatření na ochranu zdraví dětí a zaměstnanců školy. Někteří naši zaměstnanci jsou v rizikové skupině a další jsou s dětmi na OČR,“ říká ředitelka MŠ Pod Špilberkem Pavlína Stará.

Mateřské školky řeší nedostatek personálu alespoň omezenou otevírací dobou, anebo za pomoci dobrovolníků, například z řad studentů. „Abychom mohli otevřít v plném provozu, jednáme s dobrovolníky z pedagogické fakulty. Stihneme však otevřít až 25. května a první týden bude běžná otevírací doba školky omezena na dobu od 8 do 14 hodin,“ říká ředitelka.

Děti se těší

Školky prázdné nebudou, rodiče děti do mateřinky spíše chtějí umístit. „Asi 60 až 70 procent rodičů má zájem o to, aby jejich dítě nastoupilo do školky. Jsme s nimi v kontaktu a snažíme se jim vyjít vstříc. Děti se těší na kamarády, obzvláště ty, které jsou ve školce poslední rok a budou nastupovat do školy. Chceme, aby si poslední měsíc užily,“ říká Stará. Město Brno školským zařízením pomůže a nakoupí jim teploměry, roušky a rukavice.