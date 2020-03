Panna

Nyní byste se pro své blízké doslova rozkrájeli. Stále o ně pečujete a snažíte se, aby měli, co nejlepší pohodlí. Měli byste si však najít aktivitu, která by vás povznesla a něco byste u ní i naučili. Nebuďte jako starostlivé chůvy, je to k smíchu.