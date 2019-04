Oprava je potřeba kvůli velkému provozu a vysoké rychlosti projíždějících aut, která nedodržují omezení na 20 kilometrů v hodině.

Provizorní most je v provozu od konce listopadu. Nový by se měl stavět až od jara příštího roku, do postavení nového bude sloužit provizorní most. Silničáři se k mostu musí vracet pravidelně a často, aby vydržel.

Někteří řidiči jezdí přes most místo dvacítky i šedesátkou, některá nákladní auta nesplňují ani váhové limity. Navíc provizorní mostní konstrukce už dříve sloužila jinde, závady proto může způsobovat i únava materiálu.

Silničáři také kvůli tomu v soutěži hledají firmu, která jim dodá kamerový systém. Ten bude měřit rychlost vozidel a na základě dat bude možné řidiče pokutovat.

Provizorium stojí na místě proto, že most z roku 1979 se ukázal být v havarijním stavu, tedy horším, než se předpokládalo. Nový most bude sloužit jako dvoupruhový, ale v případě potřeby může fungovat i jako dálniční. Dálnice D52 z Pohořelic k hranicím s Rakouskem se sice dlouhodobě plánuje, ale zatím stále není zřejmé, kdy se začne stavět.