Silničáři v pondělí nasunuli provizorní mostní konstrukci na most přes Novomlýnské nádrže. Most, který je hlavním tahem na Vídeň, je kvůli pracím uzavřený až do čtvrtka 29. listopadu.

Silničáři nyní pracují na tom, aby provizorium propojili se silnicí a dalo se od pátku zase jezdit po hlavní silnici I/52 mezi Mikulovem a Pohořelicemi.

Řidiči musí nyní jezdit po jednosměrných objížďkách po silnicích nižší třídy. Podle policistů byla v pondělí na místě hustá doprava, ale bez dopravních komplikací.

Jen 30 m/h

Ředitelství silnic a dálnic nasunulo ocelovou konstrukci na současný most proto, aby jej bylo možné plně využívat do doby, než se místo něj postaví nový. Letos na jaře totiž silničáři zjistili, že most z roku 1979 je v horším stavu, než se očekávalo. Na sedmibodové stupnici byl ohodnocen druhým nejhorším stupněm.

Po provizorním mostě se bude jezdit omezenou třicetikilometrovou rychlostí.

Postavit musí nový

Nový by se mohl začít stavět v roce 2020. Současný most je v havarijním stavu a od dubna se po něm jezdilo s omezením. Fungoval zde řízený kyvadlový jednosměrný provoz. Nový most za 130 milionů korun má v dalších letech umožnit standardní provoz.

V polovině příštího roku chce mít ŘSD vybranou firmu, která bude stavět nový most. Silničáři také pracují na tom, aby v budoucích letech bylo možné konečně stavět v trase silnice první třídy od Pohořelic na jih dálnici.

VIDEO: Zábrdovický most v Brně kvůli opravám uzavřeli na více než rok. Doprava kolabuje.