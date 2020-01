Dělníci zhotovili schodiště ze zastávky na Nových sadech do ulice Bašty. Dosud si tam lidé zkracovali cestu do hospod pod Petrovem po strmém svahu. Schody předali již koncem listopadu, do vánoc pak odstraňovali závady. Před Štědrým dnem ale úředníci zaslepili schodiště bytelnou závorou.

„Kolaudaci stanovil Stavební úřad Brno-střed na 13. února,“ řekl Blesk.cz ředitel městské organizace Veřejná zeleň města Brna Jozef Kasala.

Jeho podnik dostal za úkol projekt dvacetiletí dotáhnout do konce. „Stavební povolení mají schody od roku 2002, než se na ně našly peníze, změnil se stavební zákon. Proto teď památkáři a úřady vše ještě dotahují na papírech,“ svěřil se Kasala.

Městskou kasu přišly schody na 5 milionů korun. Jeden stupeň tak vyšel v přepočtu zhruba na 80 až 100 000 korun. Srovnatelně dlouhé venkovní schodiště na terminálu 2 na letišti v Ruzyni vyšlo přitom na 1,87 milionu korun.

