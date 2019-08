Vlastní duševní peklo a běsy přenášel Jiří na sousedy a celé své okolí dlouhých osmnáct let. Řádil vždy, když byl pod vlivem drog – a to bylo prakticky nepřetržitě. „K bytovým orgiím navíc zval výlupky snad z celého Brna,“ svěřila se sousedka.

Pár dní klidu nastalo, jen když se vrátil z léčebny nebo kriminálu. Letos se však řádění muže vystupňovalo. Z pátého patra létaly vzduchem pračka, lednička, jízdní kolo, kusy nábytku. Za své vzala i skleněná výplň vchodových dveří domu.

Zdemoloval, co mohl

„Již před osmi lety vytopil byt, čtyři patra pod sebou i chodby,“ řekl místostarosta David Aleš (ANO).

V paneláku zasahovala policie. Stížnosti sousedů na radnici nebraly konce. Po poslední demolici se nyní úřadu podařilo nájemní smlouvu kvůli jejímu „soustavnému a hrubému porušování“ ukončit.

V bytě po nájemníkovi chybí kuchyňská linky, část osvětlení, dveře do koupelny. Rozmlácené jsou zárubně, dvířka do stupačkové šachty, zásuvky a vypínače. Zcela zdemolovaný obecní byt nyní radnice zhruba za 100 000 korun na své náklady opravuje. V září jej nabídne k nastěhování novým nájemníkům.

„Konečně zase můžeme spát,“ shodují se s úlevou sousedé.

Proč trval zákrok úřadů tak dlouho?

Radnice si nedokázala s Jiřím poradit 18 let. Stížnosti na něj přitom přicházely hned od začátku. „Vždy na základě zaslané výzvy došlo k nápravě. Škody hradila jeho matka, která bydlí jinde a za syna současně platila i nájem,“ vysvětlil místostarosta Aleš.

Po každém větším problému byl navíc Jiří hospitalizován a situace se na chvíli zklidnila. Matka syna omlouvala, že je nemocen, a tak je potřeba k němu přistupovat. Radnice byla dlouho milosrdná, nyní už jí ale došla trpělivost.

Právník: Vystěhování je naprosto v pořádku

Vystěhování Jiřího bylo podle brněnského nezávislého právníka Richarda Nováka naprosto v pořádku. „Porušoval zřejmě hrubým způsobem nájemní smlouvu. A to by mělo k jejímu vypovězení stačit,“ řekl. Pokud je však nájemník „šikovný“ a chce o byt „bojovat“, může své vystěhování úspěšně a pod různými záminkami dlouho odkládat. To se v Brně stalo i v případě Jiřího.

Co bude s Jiřím? Polepši se a…

Vystěhovaný nájemník Jiří by neměl skočit pod mostem – nebude-li to ovšem sám chtít. „Pokud se vyléčí a napraví své chování, není vyloučeno, že by mohl časem dostat šanci k pronájmu třeba i malého startovacího bytu,“ připustil místostarosta.

Pan Jiří ostatně poté, kdy odevzdal klíče, odjel přímo do psychiatrické nemocnice v Brně. Tam si sice svou hospitalizaci rozmyslel, ale podle informací Blesk.cz se nyní ze závislosti léčí na klinice v Jihlavě.

