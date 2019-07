„Dosud jsme mohli odhalit neuroendokrinní nádory až od jednoho centimetru. Nyní vidíme i ty, které jsou menší než pět milimetrů. Navíc jsou jasně zřetelné,“ řekl Marek Svoboda, ředitel Masarykova onkologického ústavu (MOÚ).

„Takto malé nádory lze snadno vyoperovat. Navíc plánujeme, že bychom nové radiofarmakum využili nejen k diagnostice, ale i k léčení. Ložisko bychom spálili radioaktivitou,“ řekl Zdeněk Řehák, primář Oddělení nukleární medicíny MOÚ.



Výhody nasazení Galia 68 jsou přitom mnohem větší. „Doba vyšetření se zkrátí ze dvou dnů na dvě hodiny a radiační zátěž pacientů klesne na pouhou třetinu,“ zdůraznil Řehák.



První pacient v ČR



Prvním pacientem, který byl Galiem diagnostikován je pan Josef (59). „,“ řekl Blesku.

Nevýhodou nové metody v diagnostice je, že ji zatím neproplácí zdravotní pojišťovny. „Interní náklady jsou kolem 60 tisíc korun, ale věříme, že s pojišťovnami vyjednáme její plné hrazení,“ zdůraznil Svoboda.



Čekání na pojišťovny

Ústav má v databázi 380 pacientů s neuroendokrinními nádory. Novou látkou může bezplatně diagnostikovat zatím 50 lidem. Doufá, že než limit vyčerpá, bude již tato efektivní metoda zdravotními pojišťovnami hrazena.



Do tří let by v České republice měla být dvě centra, kde se budou neuroendokrinní nádory diagnostikovat pomocí Galia.Radiofarmakum je speciální radioaktivní roztok, který lékaři vpraví pacientovi do žil před vyšetřením na CT.Neuroendokrinní nádory vznikají v celém těle, např. v trávicím traktu, plicích a na kůži.Počet nemocných celosvětově stoupá.