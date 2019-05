Způsob, jak výrazně zvýšit počet voličů u voleb do Evropského parlamentu našli v Lovčicích na Hodonínsku a Holubicích na Vyškovsku. Ve stejném termínu a ve stejných místnostech uspořádali referenda o místních záležitostech a volební účast stoupla o desítky procent!

V Holubicích lidé rozhodovali o výstavbě kasina včetně takzvaných technických her. „Volit přišlo 64 procent oprávněných voličů, pro hernu s automaty se vyslovilo 67 procent z nich, proti bylo 33 procent voličů,“ uvedla Hana Procházková, členka petičního výboru, který proti hazardu bojoval.



Dostatek voličů se dostavil i v Lovčicích, kde lidé rozhodovali, zda mají být na hlavním průtahu obcí zachovány žulové kostky, nebo je má nahradit asfalt.

„K referendu přišlo 408 oprávněných voličů, což je 61,82 procenta. Pro novou silnici se vyslovilo 253 z nich (62 % pozn. red.). Starý povrch chtělo zachovat 149 hlasujících a šest hlasů bylo neplatných,“ uvedl starosta Václav Tvrdý (40, ČSSD).



Zajímavostí bezesporu je, že v obou obcích raketově oproti minulým Eurovolbám stoupla volební účast, a to přibližně o 30 %. V Holubicích z 17,21 % v roce 2014 na letošních 57,08 %, v Lovčicích z 21,71 % na 57,99 %. Kuriozitou je, že do Evropského parlamentu nevolili všichni lidé, kteří se do volebních místností dostavili k volbám kvůli referendu.

VIDEO: Zatímco v Lovčicích, kde k volbám došlo takřka 58 % voličů, vyhrála ČSSD (20,77 %), v celorepublikovém součtu tato strana propadla. Mohla za to nízká volební účast?