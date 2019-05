Vedení obce projekt soukromé firmy podporuje. Příjmy z kasina má smluveny na 20 milionů ročně. A to pro celých příštích 20 let!

„Příjmy obce by se po otevření kasina významně zvýšily. Mohli bychom tak investovat do občanské vybavenosti nebo kultury,“ domnívá se starosta Holubic Petr Hanák (za KDU-ČSL). Vedení Holubic navíc upozorňuje, že kasino by vyrostlo mimo obec, u výjezdu na dálnici D1 na Brno.

Proti se ale tvrdě postavila část obyvatel, která hazard ve vesničce nechce. Nasbírali proto 410 podpisů a radnice musela podle zákona referendum chtě nechtě vypsat. „Chceme, aby sami obyvatelé Holubic rozhodli, jestli chtějí mít doma tvrdý hazard, nebo ne,“ vyjádřil se zmocněnec petičního výboru a zastupitel Václav Ondráček (KDU-ČSL).

Starostové 23 měst a vesnic v okolí Holubic podepsali proti budování kasina v sousední obci petici. Na jaře 2023 slibuje provozovatel ke kasinu s hotelem přistavět i nákupní centrum.

Rozhodnutí je závazné

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech. Rozhodnutí je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech. Těch je v Holubicích 906.

